- Cezaevi nakil aracı ile tır çarpıştı: 6'sı asker 9 yaralı Manisa'nın Soma ilçesinde cezaevi nakil aracı ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6's asker 9 kişi yaralandı.

- Cezaevi nakil aracı ile tır çarpıştı: 6'sı asker 9 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde cezaevi nakil aracı ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6's asker 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza Soma'nın Turgutalp Mahallesi Savaştepe kavşağında meydana geldi. İzmir'den Eskişehir'e mahkum nakli yapmak için yola çıkan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 NLN 27 plakalı cezaevi nakil aracı Soma ilçesinde Şavaştepe kavşağında Yalçın T. idaresindeki 34 EUS 466 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada cezaevi nakil aracında bulunan 6 asker ile 2 cezaevi personeli ve tır şoförü yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan 6 mahkum ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.