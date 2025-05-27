Cezaevi Müdürü Cinayetinin Şüphelisi Berberde Silahlı Saldırıya Uğradı

Cezaevi Müdürü Cinayetinin Şüphelisi Berberde Silahlı Saldırıya Uğradı
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1998'de cezaevi müdürü cinayetinde adı geçen Barış Kol, Samsun'da berberde kimliği belirsiz şahıs tarafından kafasından vurularak ağır yaralandı. Kol, hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Cezaevi müdürü cinayetine karışan şahsa berberde silahlı saldırı: Kafasından vuruldu

SAMSUN - Samsun'da 1998 yılında cezaevi müdürü cinayetinde adı geçen ve cezasını tamamlayan Barış Kol, berberde silahlı saldırıya uğradı. Kafasından vurulan Kol ağır yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi üzerindeki bir berber dükkanında saat 16.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1998 yılında Samsun Kapalı Cezaevi Müdürü Zeki Bayrak'ın öldürülmesi olayında Ali Kemal Kol ile birlikte hapis cezası alan Barış Kol, berberde henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kafasından vurulan Kol, olay yerine çağrılan ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Silahlı saldırgan otomobil ile kaçtı. Gazi Devlet Hastanesine akın eden Barış Kol'un yakınları ile hastanede arbede çıktı. Polis olaya müdahale ederek tarafları yatıştırdı. Polis hastanede ve olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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