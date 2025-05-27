Cezaevi Müdürü Cinayetinde Adı Geçen Şahıs Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Cezaevi Müdürü Cinayetinde Adı Geçen Şahıs Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 1998 yılında cezaevi müdürü cinayetinde adı geçen Barış Kol, berberdeki silahlı saldırıda ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı, Barış Kol'un abisi Ahmet Kol'un gerçekleştirdiği belirlendi.

Cezaevi müdürü cinayetine karışan şahıs silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Silahlı saldırıyı abisinin gerçekleştirdiği ortaya çıktı

SAMSUN - Samsun'da 1998 yılında cezaevi müdürü cinayetinde adı geçen ve cezasını tamamlayan şahıs, berberde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan şahıs, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı abisinin gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi üzerindeki bir berber dükkanında saat 16.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1998 yılında Samsun Kapalı Cezaevi Müdürü Zeki Bayrak'ın öldürülmesi olayında Ali Kemal Kol ile birlikte hapis cezası alan ve hapis cezasını tamamlayan Barış Kol (43), berberde silahlı saldırısına uğradı. Kafasından vurulan Barış Kol, olay yerine çağrılan ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Silahlı saldırgan ise otomobil ile kaçtı. Gazi Devlet Hastanesine akın eden Barış Kol'un yakınları ile hastanede arbede çıktı. Polis olaya müdahale ederek tarafları yatıştırdı. Polis hastanede ve olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ağır yaralanan Barış Kol yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis silahlı saldırıyı Barış Kol'un abisi Ahmet Kol'un gerçekleştirdiği tespit etti. Firarda olan şahsı yakalamak için polisin çalışması devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var

Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var
Trump'tan Putin'e bir tehdit daha: Ateşle oynuyor

Putin'in son hamlesi Trump'ı küplere bindirdi: Ateşle oynuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık

Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: 10 arkadaşımı görevlendirdim
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
Esed rejiminin işkencecisi Fahad A, Almanya'da gözaltına alındı

Esad'ın işkencecisi o ülkede ortaya çıktı! Kıskıvrak yakalandı
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi

31 yıl sonra 2. Lig'e yükseldiler, şehir gece yarısı sabahı yaşadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek

Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
Ece Seçkin'den Jose Mourinho'ya olay sözler: Portekizli bir manyak yüzünden uyuyamıyorum

Ece'den olay sözler: Bir manyak yüzünden uyuyamıyorum
Mezuniyet törenine öğrencinin protestosu damga vurdu

Mezuniyet törenine öğrencinin protestosu damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.