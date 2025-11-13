Haberler

Cezaevi Mahkumunun Ölümü: Sağlık Görevlilerine İhmal Suçlaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da cezaevinde kalp krizi geçiren 44 yaşındaki mahkum, sağlık görevlilerinin 'tuzlu ayran iç' tavsiyesi sonrası hayatını kaybetti. Ailenin şikayeti üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da cezaevinde kalp krizi geçiren ve çağrılan ilk sağlık ekibinin, "Tansiyonun düşmüş, tuzlu ayran iç geçer" tavsiyesinde bulunduğu 44 yaşındaki mahkumun daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği iddia edildi.

Ailenin şikayeti üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı ve Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Olay, Afyon Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda geçtiğimiz ekim ayında meydana geldi. İşlediği bir suçtan dolayı hapis yatan ve cezasını tamamlamaya 5 ay kalan Nahit Çakıroğlu isimli mahkum, sabah erken saatlerde rahatsızlandı. Durumu gören diğer mahkumalar ise olayı cezaevi yönetimine bildirerek yardım istedi. Yöneticiler ise 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ilk sağlık ekibi iddiaya göre, Çakıroğlu'na müdahale yerine "Tansiyonun düşmüş, tuzlu ayran iç geçer" tavsiyesinde bulunarak kurumdan ayrıldı. Ancak bir süre sonra tekrar fenalaşan Çakıroğlu için tekrar ambulans çağrıldı. Gelen ikinci sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Çakıroğlu hayatını kaybetti.

"Sağlık görevlileri eşime 'Tansiyonun düşmüş, tuzlu ayran iç geçer' diyerek geri gidiyorlar"

Olayın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Çakıroğlu'nun karısı Birsen Çakıroğlu, eşinin ihmal sonucu öldüğünü öne sürerek, "Eşim cezaevinde 5 aydır yatmaktaydı. 25 Ekim 2025 günü sabah eşim hastalanıyor. Kolunun uyuştuğunu, kalbinde ağrı olduğunu söyleyerek mahkumlardan ambulans çağırmasını istemiş. Mahkumlar olayı yönetime bildirip 15 dakika içerisinde ambulans geliyor. Gelen ambulanstaki sağlık görevlileri eşime, "Tansiyonun düşmüş, tuzlu ayran iç geçer" diyerek geri gidiyorlar. Eşim sonra düşüp bayılıyor. Mahkumlar eşimi ranzasına kaldırıp yatırıyor ardından tekrar yönetime bilgi veriyorlar. Ancak infaz koruma memurları 'Yemekten sonra ilgileniriz' diyorlar" diye konuştu.

"Benim canım yandı adalet yerini bulsun, 5 çocuğumla kaldım"

Eşini ölüme götüren süreci gözü yaşlı anlatan Birsen Çakıroğlu, eşinin ölümünde sorumluluğu olan infaz koruma memurları ile sağlık görevlilerinden şikayetçi olduğunu ifade etti. Çakıroğlu, "Bir başka mahkum eşimin yanına gidip 'hadi ağabeyi yemek yiyelim' dediğinde eşimin ranzasında mosmor olmuş cansız bedeni ile karşılaşıyor. Bunun üzerine eşimi battaniyeye sarıp baş memurluğa götürüyorlar. Bunun üzerine yönetim tekrar ambulans çağırıyor ve gelen ambulansla eşim hastaneye kaldırılıyor. Kalbi duran eşime sağlık görevlileri ambulansla hastaneye götürürken yaklaşık 45 dakika kalp masajı yapıyorlar. Hastanedeki doktorlar bana eşimin beyninin bu esnada yoğun hasar gördüğünü söyledi. Eşime karşı 45 dakika süren bir ihmal söz konusu. Ben bu olayda sorumluluğu olan infaz koruma memurları, gelen sağlık ekibinden herkesten şikayetçiyim. Benim canım yandı adalet yerini bulsun, 5 çocuğumla kaldım. Kimse benim çektiğim acıyı çekmesin. Tanık olan mahkumlarla görüştük ve hepsi savcılıkta ifade verdi" dedi.

Sağlık görevlileri hakkında idari soruşturmada başlatıldı

Olayın ardından ailenin şikayeti üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Aile üyeleri, soruşturmanın 'taksirle ölüme neden olma ve görevi kötüye kullanma, ihmal' suçlaması üzerinden soruşturmanın yürütüldüğünü ifade ettiler.

Olayla ilgili ayrıca Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Çakıroğlu'na 'tuzlu ayran iç' diyerek olay yerinden ayrılan sağlık görevlileri B.E.K., E.C., A.O.Ç., hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getirildi

Gürcistan'daki faciada yeni gelişme! Uçak Ankara'ya indi
20 şehidimizin acısını yaşarken, Yunanistan'dan skandal paylaşım

20 şehidimizin acısını yaşarken, komşu ülkeden skandal paylaşım
Tarih ve saat verildi! 6 kente birden lapa lapa kar yağacak

Tarih ve saat verildi! 6 kente birden lapa lapa kar yağacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar

'Maddi çöküş' iddiaları sonrası ilk kez servetini açıkladı
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar

'Maddi çöküş' iddiaları sonrası ilk kez servetini açıkladı
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti

Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Siyasilerden Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot için başsağlığı mesajları

Siyaset dünyasından şehit olan pilotumuz için başsağlığı mesajları
Fenerbahçe'deki başarının sırrı ortaya çıktı

Başarının tüm sırrı buymuş
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.