Cezaevi lojmanlarının çatıları uçtu, 15 araç hasar gördü Manisa'nın Akhisar ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle ceza infaz kurumuna ait lojmanların çatıları uçtu. Manisa'nın Akhisar ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle ceza infaz kurumuna ait lojmanların çatıları uçtu. Uçan çatılar park halindeki 15 araca zarar verirken 2 dairenin de camları kırıldı. Manisa'nın Akhisar ilçesi Süleymanli Mahallesi'nde saat 15.45 sıralarında meydana gelen sağanak yağış ve fırtına sonucu Akhisar Süleymanlı Ceza İnfaz Kurumuna ait lojmanların çatıları uçtu. Uçan çatı parçaları 15 araca zarar verdi, 2 evin de pencereleri kırıldı. Yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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