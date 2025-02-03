Cezaevi Kaçaklığı Nedeniyle Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ve emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen müşterek çalışma kapsamında hakkında çeşitli dosyalardan toplamda 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ve Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik müşterek çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında; 3 dosyadan Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama ile hükümlü ve tutuklunun kaçması suçu olmak üzere toplamda 4 suçtan aranan ve hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.B. isimli şahıs Fevzipaşa Mahallesi'nede yakalandı. Şahıs, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN