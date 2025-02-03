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Cezaevi Kaçaklığı Nedeniyle Aranan Şahıs Yakalandı

Cezaevi Kaçaklığı Nedeniyle Aranan Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde, jandarma ve emniyet ekipleri tarafından yapılan müşterek çalışma sonucunda, hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.B. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, çeşitli suçlardan aranıyordu ve adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ve emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen müşterek çalışma kapsamında hakkında çeşitli dosyalardan toplamda 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ve Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik müşterek çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında; 3 dosyadan Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama ile hükümlü ve tutuklunun kaçması suçu olmak üzere toplamda 4 suçtan aranan ve hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.B. isimli şahıs Fevzipaşa Mahallesi'nede yakalandı. Şahıs, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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