Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı personellerine su verimliliği anlatıldı

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı personellerine su verimliliği hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda suyun insan yaşamındaki önemine vurgu yapılan su verimliliği politika ve yaklaşımlarına yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve tasarruf tedbirlerinin anlatıldığı toplantı askeri personellerin su ile ilgili yönelik görüşleri ve soruları ile değerlendirmeler yapılmasının ardından toplantı sona erdi. - AFYONKARAHİSAR