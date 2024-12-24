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Cezaevi İzni Biter Bitmez Hırsızlığa Devam Eden İki Arkadaş Yakalandı

Cezaevi İzni Biter Bitmez Hırsızlığa Devam Eden İki Arkadaş Yakalandı
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Bursa'da cezaevinden izne çıkan iki şüpheli, hırsızlık yaparak yeniden yakalandı. İki araç çalıp kayıplara karışan İ.M. ve H.B., güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek yakalandı.

Bursa'da cezaevine hırsızlık suçundan giren 2 şüpheli, izne çıktıklarında yine ilk iş olarak hırsızlık yaptı. 2 araç çalıp kayıplara karışan şüpheliyi tespit eden ekipler, şahısları alem yapmaya giderken yakaladı.

Bursa'da 19 suç kaydı bulunan İ.M. (22) ile 13 ayrı dosyadan suç kaydı bulunan H.B. (22) girdiği cezaevinden izne çıktı. Cezaevinde akıllanmayan iki arkadaş yine rahat durmadı. 2 şüpheli, Nilüfer ilçesinde bir sitenin bahçesinden ATV, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesinden ise Tofaş marka otomobil çalıp kayıplara karıştı. Mağdur araç sahipleri ise hemen 112 ekiplerine ulaştı. İhbar üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, İ.M. ve arkadaşı H.B.'yi güvenlik kameralarından tespit etti. 2 şüphelinin izinli çıktığını tespit eden ekipler, bir operasyon daha yaptı. 2 şüpheli Bursa'dan çıkmak üzereyken yakalanırken, emniyette ifadesi alınan iki arkadaşım alem yapmaya gittiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anları ise kameraya anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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