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Cezaevi izinlisi Volkan Sağıroğlu tabanca ile vurularak öldürüldü

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Sapanca ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan Volkan Sağıroğlu, çıkan kavgada tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Volkan Sağıroğlu'nu, çıkan kavgada tabanca ile vurarak öldüren şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi'nde C.Ö.'ye ait iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Volkan Sağıroğlu (43) ile C.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olayda C.Ö., tabanca ile Sağıroğlu'na ateş etti. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Volkan Sağıroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sağıroğlu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri ise kaçan şüpheli C.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Cinayetin ardından harekete geçen jandarma ekipleri dün gece saatlerinde kaçan şüpheli C.Ö.'yü Adapazarı ilçesinde yakaladı. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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