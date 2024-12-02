Cezaevi Fırrisi 17 Yıl Hapisle Yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, kasten öldürme suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi E.Ç. jandarma tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Samsun'da 17 yıl hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi, jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada, hakkında 5 adet suç kaydı ile "kasten öldürme" suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi E.Ç. (26) yakalandı. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan E.Ç. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN