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Cezaevi Firasisi K.D. Nazilli'de Yakalandı

Cezaevi Firasisi K.D. Nazilli'de Yakalandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yağma suçundan dolayı 10 yıl 1 ay hapis cezası olan K.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri, firari şahsı yakalamak için başlattığı çalışma sonucunda K.D. ve P.D.'yi gözaltına aldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 10 yıl bir ay hapis cezası ile yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde polis ekipleri cezaevi firarisi K.D.'yi kaldığı evde yakalamak için çalışma başlattı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından K.D. ve yanındaki P.D. yakalandı. Şahıslar yağma suçundan işlem yapılarak mahkemeye sevk edildi. P.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, K.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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