Tekirdağ'da kasten öldürme olayından 16 yıl 21 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 2 ayrı hırsızlık suçundan 1 yıl, 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Tekirdağ'da kasten öldürme olayından 16 yıl 21 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 2 ayrı hırsızlık suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu İlçe Emniyeti Çevik Kuvvet Grup Amirliği ekiplerinin devriye görevi sırasında kasten öldürme olayından 16 yıl 21 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası, 2 ayrı hırsızlık suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi olması sebebiyle hakkında ayrıca yakalama kararı çıkarılan H.K isimli şahıs tespit edilerek yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. - TEKİRDAĞ