Cezaevi firarisi yakalandı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, hakkında 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan R.K., polis tarafından yakalandı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, hakkında 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan R.K., polis tarafından yakalandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güven uygulamasında 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve cezaevi firarisi olduğu belirtilen R.K.'yi yakaladı. Silahlı yağma suçundan çok sayıda kaydı bulunan R.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.