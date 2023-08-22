Cezaevi firarisi yakalandı
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İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, hakkında 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan R.K., polis tarafından yakalandı.
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, hakkında 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan R.K., polis tarafından yakalandı.
Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güven uygulamasında 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve cezaevi firarisi olduğu belirtilen R.K.'yi yakaladı. Silahlı yağma suçundan çok sayıda kaydı bulunan R.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - 3. Sayfa