Cezaevi Firarisi Samsun'da Yakalandı
Samsun'da 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi K.T., polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi K.T.'yi İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen K.T. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa