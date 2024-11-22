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Cezaevi Firarisi Samsun'da Tutuklandı

Cezaevi Firarisi Samsun'da Tutuklandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde 17 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.T. yakalanarak tutuklandı. Şahısla birlikte ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 17 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu suçlarından 17 yıl 2 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 10 bin TL de adli para cezası bulunan cezaevi firarisi İ.T.'yi (41) yakalayarak gözaltına aldı. Şahısla birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet 9.19 mm çapında fişek, 0.62 gram esrar, 5 adet sentetik ecza, 1 adet esrar öğütücü ve pipo ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.T. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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