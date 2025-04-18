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Cezaevi Firarisi Sahte Kimlikle Yakalandı

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Karabük'te hakkında çeşitli suçlar nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.Ç., sahte kimlikle yakalanarak tutuklandı.

Cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı

KARABÜK - Karabük'te hakkında çeşitli suçlardan 9 yıl 4 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.Ç., sahte kimlikle yakalandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince il merkezinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen saha faaliyetleri sırasında, M.Ç. isimli şahıs durumundan şüphelenilerek durduruldu. Şahsın sergilediği şüpheli tavırlar ve beyan ettiği kimlik bilgileriyle yapılan aramanın uyuşmaması üzerine detaylı sorgulama yapıldı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği ileri kolluk çalışmaları ve sistemsel sorgulamalar neticesinde, şahsın beyan ettiği kimliğin başka bir kişiye ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemede, M.Ç.'nin "Resmi Belgede Sahtecilik", "Parada Sahtecilik" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından arandığı, toplam 9 yıl 4 ay 26 gün hapis cezası bulunduğu ve aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınmak istendiği sırada kaçmaya çalışan şahıs, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM BİLGİN - 3.Sayfa
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