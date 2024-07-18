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Cezaevi firarisi polisi görünce balkondan otomobilin tavanına atladı

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Tekirdağ Çorlu'da 'aranan şahıs' ihbarı üzerine evine gelen polisi gören kişi, ikametinin 1. katındaki balkonundan atlaması sonucu yaralandı. Olayda kaçan şahıs, park halindeki otomobilin tavanına düşerek yaralandı.

Cezaevi firarisi polisi görünce balkondan otomobilin tavanına atladı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da 'aranan şahıs' ihbarı üzerine evine gelen polisi gören kişi, ikametinin 1. katındaki balkonundan atlaması sonucu yaralandı. Olay, Muhittin Mahallesi Serçe Sokak üzerinde meydana geldi. Aranan şahıs ihbarı alan asayiş ekipleri, S.K. isimli şahsın yakalanması için oturduğu ikamete gitti. Polis ekiplerinin ikametine geldiğini gören S.K., kaçarak balkondan atladı.Park halindeki otomobilin tavanına düşmesi sonucu yaralanan S.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Çorlu Olaylar Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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