Cezaevi Firarisi Nusaybin'de Yakalandı

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde jandarma, hakkında 30 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisini yakaladı. Şahıs, uyuşturucu ve silahlı yağma suçlarından arandıktan sonra tutuklandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde jandarma ekiplerince hakkında 30 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ve Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla, çeşitli suçlardan hakkında 30 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.M.'nin gerçekleştirilen operasyonla yakalandığı belirtildi. Şahsın, 'uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, birden fazla kişi tarafından silahlı yağma' suçlarından arandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan firari, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
