Cezaevi Firarisi Nusaybin'de Yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde jandarma ekiplerince hakkında 30 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ve Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla, çeşitli suçlardan hakkında 30 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.M.'nin gerçekleştirilen operasyonla yakalandığı belirtildi. Şahsın, 'uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, birden fazla kişi tarafından silahlı yağma' suçlarından arandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan firari, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN