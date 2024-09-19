Cezaevi Firarisi Mutfak Dolabında Yakalandı
Kayseri'de 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.Ö., aranan şahıslar bürosu ekipleri tarafından mutfak dolabının arkasında saklanırken yakalandı. Hakkında dolandırıcılık ve firar suçlarından kesinleşmiş ceza bulunan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs; mutfak dolabının arkasında saklanırken yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; hakkında "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi M.Ö.'nün (42) adresini tespit etti. Ekipler, şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. Eve giren ekipler, M.Ö.'yü mutfak dolabının arkasında saklanırken yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs; cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ