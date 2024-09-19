Cezaevi Firarisi Mutfak Dolabında Yakalandı

Kayseri'de 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs; mutfak dolabının arkasında saklanırken yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; hakkında "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi M.Ö.'nün (42) adresini tespit etti. Ekipler, şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. Eve giren ekipler, M.Ö.'yü mutfak dolabının arkasında saklanırken yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs; cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ