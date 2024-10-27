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Cezaevi Firarisi Motosikletli Polisler Tarafından Yakalandı

Cezaevi Firarisi Motosikletli Polisler Tarafından Yakalandı
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Kayseri'de Motosikletli Polis Timleri, hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisini yakaladı. O.D. isimli şahıs, uygulama sırasında durdurulan araçta tespit edildi ve tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü2ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri Selçuklu mahallesinde uygulama yaptı. Yapılan uygulama sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde bulunan O.D.'nin sorgusunda; 'Hırsızlık' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan O.D., işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edilirken İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Güvenlik Cezaevi kayseri 3-sayfa Güncel Polis Suç

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