Cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandı

Samsun'da cezaevi firarisi olarak aranan bir kişi polis tarafından kovalamaca sonucu yakaladı.

Samsun'da cezaevi firarisi olarak aranan bir kişi polis tarafından kovalamaca sonucu yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, tutuklu bulunduğu Samsun'daki yarı açık cezaevinden firar eden S.Y.'nin İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'ndeki balık halinde olduğu bilgisini alan polis, yakalamak için çalışma başlattı. S.Y. polisin kovalamacası sonucu yakalanarak İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.Y., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN