Cezaevi firarisi kaçmaya çalışırken yakalandı - Haberler

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Cezaevi firarisi kaçmaya çalışırken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Cezaevi firarisi kaçmaya çalışırken yakalandı

Yozgat'tan çaldığı araç ile Çorum'un Sungurlu ilçesine gelen cezaevi firarisi, terk ettiği otomobilin plakalarını, çaldığı başka bir otomobile takarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Yozgat'tan çaldığı araç ile Çorum'un Sungurlu ilçesine gelen cezaevi firarisi, terk ettiği otomobilin plakalarını, çaldığı başka bir otomobile takarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yozgat Açık Cezaevi'nden firar eden B.A., Yozgat'tan çaldığı bir otomobil ile Çorum'un Sungurlu ilçesine geldi. Çalıntı otonun plakalarını sökerek terk eden B.A., daha sonra Sungurlu'da bir başka otomobil çalarak terk ettiği diğer aracın plakalarını bu araca taktı. Polisin durumu fark etmesi üzerine yaşanan kovalamacada kaza yapan firari hırsız koşarak kaçmayı başardı.

Firari hırsızın Yozgat'tan çalınan otomobil yediemin oto parkına çekilirken, plakalarını değiştirerek Sungurlu'dan çaldığı otomobil ise sahibine teslim edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda açık kimliği belirlenen B.A. adlı firari hırsız, polis ekipleri tarafından bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan adli işlemlerin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen B.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Sungurlu, Cezaevi, Çorum, 3. Sayfa, Haberler

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