Cezaevi firarisi JASAT dedektifleri tarafından yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cezaevi firarisi JASAT dedektifleri tarafından yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Cezaevi firarisi JASAT dedektifleri tarafından yakalandı

Muş'un Bulanık ilçesinde cezaevi firarisi şahıs, JASAT ekiplerince yakalandı.

Muş'un Bulanık ilçesinde cezaevi firarisi şahıs, JASAT ekiplerince yakalandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "'Birden Fazla Kişi Tarafından Yağma ve Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması' suçlarından aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın Bulanık ilçesinde saklandığı bilgisi alınmıştır. 22 Mayıs 2022 tarihinde JASAT ekiplerince yapılan operasyon neticesinde şahıs saklandığı adreste kıskıvrak yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulmuştur" denildi. - MUŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bulanık, Cezaevi, JASAT, Muş, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title