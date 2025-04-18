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Cezaevi Firarisi İnegöl'de Yakalandı

Cezaevi Firarisi İnegöl'de Yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma ekipleri, hırsızlık suçlarından 12 yıl hapis cezası bulunan H.K.'yı Mezit Mahallesinde bir evde saklanırken yakaladı. H.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Jandarma Komutanlığı ekipleri cezaevi firarisini kıskıvrak yakaladılar.

İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri, hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan H.K.'yı Mezit Mahallesinde bir evde saklanırken yakaladı. İfadesi alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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