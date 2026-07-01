Haberler

Cezaevi firarisi çaldığı motosiklette yakalandı

Cezaevi firarisi çaldığı motosiklette yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da bir iş yerinden 70 bin TL ve motosiklet çalan, Dalaman Açık Cezaevi'nden firar eden M.C.Y. isimli şüpheli, çalıntı motosikletle yakalandı. Üzerinden çalıntı cep telefonu çıkan zanlı tutuklanırken, yanındaki A.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Menteşe ilçesindeki bir iş yeri kasasından 70 bin TL çalındı ve yine aynı gün meydana gelen 'Motosiklet hırsızlığı' meydana geldi.

Asayiş Şube ekiplerinin titiz çalışması sonucu meydana gelen iki olayın da şüphelisinin Dalaman Açık Cezaevinden firar eden M.C.Y isimli şahsın olduğu tespit edildi. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Cumhuriyet Meydanı'nda park halinde çalıntı motosiklet üzerinde görülmesi üzerine şüpheli ve yanında bulunan A.K. isimli şahıs suç unsuru motosikletle birlikte yakalandı.

M.C.Y. isimli şahsın yapılan üst aramasında Dalaman ilçesinden çalıntı olduğu tespit edilen bir adet cep telefonu çıktı. Ayrıca yapılan sorgusunda hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Yakalanan iki şahıs Emniyetteki işlemlerini ardından çıkarıldıkları adli makamlarca A.K. isimli şüpheli şahıs adli kontrolle serbest bırakılırken, M.C.Y. isimli şahıs ise tutuklandı. Ayrıca çalıntı motosiklet ve şüphelinin üzerinden çıkan cep telefonu sahiplerine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor

O ülkeden gelip Türkiye'de infilak etti
Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı

Görüntü İstanbul'un cennet köşesinden! Alevler hızla ilerliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erzurumspor'a stat müjdesi

Süper Lig ekibine stat müjdesi
Destici'den komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki: O dili koparırız

Parti lideri ünlü komedyeni açık açık tehdit etti: O dili koparırız
Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor! Ouattara, bu gece İstanbul'da

Süper Lig devi yeni transferine kavuşuyor! Bu gece İstanbul'da
Meksika'da Dünya Kupası kutlamalarında 3 kişi nefessiz kalarak hayatını kaybetti

1 milyon kişi sokaklara indi, çok sayıda kişi nefessiz kalarak öldü
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Dükkan dükkan gezip erkekleri taciz ediyor! Yeni görüntüleri çıktı
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı

Kabine'den en düşük emekli maaşıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Galatasaray'dan Jhon Duran'ın sözleşmesine özel madde! İşte oyuncunun alacağı maaş

Galatasaray'dan sözleşmesine özel madde! İşte Duran'ın alacağı maaş