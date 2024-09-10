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Cezaevi firarisi hayvan çiftliğinde yakalandı

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Karabük'te hakkında 23 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi, hayvan çiftliği içerisindeki müştemilatta yorganların arasında yakalandı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük'te hakkında 23 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi hayvan çiftliğindeki müştemilatta yorganların arasında yakalandı.

Cezaevi firari B.T.'nin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Eflani İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince ortak çalışma başlatıldı.

Dört ayrı adli merci tarafından ayrı ayrı, "Resmi belgede sahtecilik", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması"

suçlarından hakkında yakalama emri ile aranması bulunan şüphelinin Eflani ilçesinde olduğu tespit edildi.

Aynı zamanda cezaevi firarisi olan ve 23 sabıka kaydı mevcut olan B.T. isimli şahıs ilçe kırsalında bulunan hayvan çiftliği içerisindeki müştemilatta gizlendiği yorganların altında yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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