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Cezaevi Firarisi Genç Kadın Samsun'da Yakalandı

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Samsun'da 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi A.Ö., polis tarafından yakalandı. İlkadım ilçesindeki operasyonla gözaltına alınan genç kadın, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Cezaevi firarisi genç kadın yakalandı

SAMSUN - Samsun'da hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan genç kadın, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da "silahla yağma ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 8 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan A.Ö. (27), polisin takibi sonucu yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan A.Ö. Samsun Adliyesine sevk edilerek tutuklandı ve cezaevi teslim edildi.

Cezaevi Firarisi Genç Kadın Samsun'da Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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