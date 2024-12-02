Üye Girişi
Haberler
Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı

Muhaliflerin kontrolündeki şehre uçaklarla bomba yağdırdılar

 Esad'ın Erdoğan'ın uzattığı eli tutması an meselesi

Uzatılan eli tutması an meselesi

 Irak'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye'ye girdi

Muhaliflerin ağır darbe indirdiği Esad'a ilk destek o ülkeden geldi
Atatürk'ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ'lü profesörü dolandırdılar

Atatürk'ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ'lü profesörü dolandırdılar

Cezaevi Firarisi Genç Kadın Samsun'da Yakalandı

Cezaevi Firarisi Genç Kadın Samsun'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi A.Ö. (27), polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Samsun'da hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan genç kadın, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da "silahla yağma ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 8 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan A.Ö. (27), polisin takibi sonucu yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan A.Ö. Samsun Adliyesine sevk edilerek tutuklandı ve

cezaevi teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'ı yıkan haber
img

Kapatılan özel hastanede çalışıyordu, şüpheli şekilde can verdi
img

Uzatılan eli tutması an meselesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Doğu Ekspresi biletleri yarın satışta! Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor, biletleri satışa çıktı mı? Doğu Ekspresi kaç TL 2024? Kasım Enflasyon Rakamı Açıklanıyor TÜİK ENFLASYON RAKAMI KASIM 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Abant Gölü'ne Giriş Ücretli Abant Gölü nerede, hangi ilde? Abant Gölü girişi ücretli mi? İstanbul Baraj Doluluk Oranları 2024 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? TRT Spor'da Bugün Hangi Maçlar Var? TRT Spor yayın akışı 2 Aralık! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Halep'in Coğrafi ve Tarihi Önemi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.