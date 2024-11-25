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Cezaevi Firarisi Efeler'de Yakalandı

Cezaevi Firarisi Efeler'de Yakalandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde devriye ekipleri tarafından cezaevi firarisi olduğu tespit edilen H.F. isimli şüpheli, kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde cezaevi firarisi olduğu tespit edilen şüpheli, devriye ekiplerinin kovalamacası sonucunda kıskıvrak yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğince suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, hareketlerinden şüphelenilen bir şahıs takibe aldı. Ekipleri fark eden şüpheli yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından Osman Yozgatlı Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı. Yapılan sorgulamada şahsın, H.F. (28) isimli aranan şahıs olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan H.F.'nin yapılan detaylı sorgulamasında hırsızlık suçlarından toplamda 28 yıl 2 ay 75 gün hapis cezası ile arandığı ve Aydın Açık Cezaevi'nden firar ettiği tespit edildi. Gerekli işlemlerinin ardından H.F., cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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