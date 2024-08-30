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Cezaevi Firarisi Alanya'da Yakalandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi, jandarmanın operasyonuyla gizlendiği barakada yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan ceza evi firarisi şüpheli jandarmanın operasyonuyla gizlendiği bakarada yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 12 gün önce Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden ve hakkında yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 5 ay hapis cezası olan Adem Y.'nin (31) Şıhlar Mahallesi Çayarası Yaylası'ndaki amcasına bir barakada gizlendiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma belirlenen adrese baskın düzenleyerek şüpheli Adem Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cezaevi firarisi Adem Y., buradaki işlemlerinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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