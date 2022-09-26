Cezaevi firarisi ağaçlık alanda saklanırken yakalandı

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan şahıs, ağaçlık alanda saklanırken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan şahıs, ağaçlık alanda saklanırken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu çerçevede, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan S.Y.'nin, Suadiye bölgesinde olduğu tespit edildi. Şahıs, araştırma ve takip neticesinde Suadiye'de ağaçlık alanda saklanırken yakalandı. Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ