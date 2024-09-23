Üye Girişi
Haberler

Cezaevi Firarisi 7 Yıl Sonra Manisa'da Yakalandı

Cezaevi Firarisi 7 Yıl Sonra Manisa'da Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 7 yıldır aranan cezaevi firarisini Manisa'nın Akhisar ilçesinde yakaladı. 26 suç kaydı bulunan M.S., 14 yıl hapis cezasıyla aranmaktaydı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca 7 yıldır aranan, hakkında 26 suç kaydı ve 14 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Manisa'da yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Dedektifleri JASAT tarafından 16 adet dolandırıcılık, 3 adet hırsızlık, 3 adet hükümlü veya tutuklunun kaçması, 1 adet cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 1 adet özel belgede sahtecilik, 1 adet kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, 1 adet tehdit olmak üzere toplam 26 suçtan aranan toplam 14 yıl 10 ay hapis cezasına hükümlü cezaevi firarisi M.S. (61) isimli şahıs yapılan detaylı araştırma sonucu Manisa'nın Akhisar ilçesinde olduğu tespit edildi. 2017 yılından itibaren aranan hükümlü Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Manisa Akhisar ilçesinde yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.S., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Güvenlik Jandarma 3-sayfa Akhisar Cezaevi Manisa Hukuk

Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var

"Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var"

 Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş

Kadın polisin şehit olduğu saldırı kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş

 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Aradaki farkı görenler büyük şaşkınlık içerisinde

Anket yapıldı, aradaki farkı görenler büyük şaşkınlık içerisinde
İsrail'den Lübnan için katliam emri: Binaları derhal boşaltın, bomba yağdıracağız

Katliam emrini verdiler: Binaları derhal boşaltın, bomba yağdıracağız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeyda Yılmaz kimdir, kaç yaşındaydı? Şehit Polis Şeyda Yılmaz olayı nedir, nasıl öldü? SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇLARI Süper Lig 7. Hafta maçları ne zaman başlayacak, hangi gün? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? BİM AKTÜEL KATALOĞU (27 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 27 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? BİM AKTÜEL KATALOĞU (25 EYLÜL) Bim'de hangi ürünler var? 25 Eylül Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gelendost Belediye Başkanı kimdir? Isparta Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen kim, kaç yaşında? Yunus Emre Geçti kimdir? Ümraniye'de polis memurunu öldüren Yunus Emre kaç yaşında, sabıka kaydı var mı? Benzine zam var mı? 23 Eylül güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 21- 27 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? CANLI ALTIN KURU | 23 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });