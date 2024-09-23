Cezaevi Firarisi 7 Yıl Sonra Manisa'da Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca 7 yıldır aranan, hakkında 26 suç kaydı ve 14 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Manisa'da yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Dedektifleri JASAT tarafından 16 adet dolandırıcılık, 3 adet hırsızlık, 3 adet hükümlü veya tutuklunun kaçması, 1 adet cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 1 adet özel belgede sahtecilik, 1 adet kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, 1 adet tehdit olmak üzere toplam 26 suçtan aranan toplam 14 yıl 10 ay hapis cezasına hükümlü cezaevi firarisi M.S. (61) isimli şahıs yapılan detaylı araştırma sonucu Manisa'nın Akhisar ilçesinde olduğu tespit edildi. 2017 yılından itibaren aranan hükümlü Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Manisa Akhisar ilçesinde yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.S., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN