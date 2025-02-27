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Ceyport Limanı'nda Toz Tepkisi: Protesto ve Ceza

Ceyport Limanı'nda Toz Tepkisi: Protesto ve Ceza
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Ceyport Limanı'nda çimento hammaddesi transferi sırasında yayılan yoğun toz nedeniyle vatandaşlar güvenlik ve sağlık endişesi ile protesto düzenledi. Denetim sonrası limana ceza kesildi.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Ceyport Limanı'nda çimento hammaddesi transferi sırasında çevreye yayılan yoğun toz nedeniyle vatandaşlar tepki gösterdi. Şikayetler üzerine limana ceza kesilirken, protesto gösterisinde bir kişi siyah tulum giyerek yere yattı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Ceyport Limanı'nda geçtiğimiz günlerde çimento hammaddesi transferi gerçekleştirildi. Ancak transfer sırasında iki mahalleye yoğun toz taşındı. Mahalle sakinleri, evlerinin camları ve araçlarının çimento tozuyla kaplandığını belirterek limanı CİMER üzerinden şikayet etti.

Şikayetler üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde limanda denetim yaptı. Denetimlerde, limanın ÇED raporunda taahhüt ettiği önlemleri almadığı tespit edildi. Ekipler, çevreye zarar veren limana idari para cezası kesti.

Cezanın ardından birçok sivil toplum kuruluşu (STK) ve vatandaşlar liman önünde protesto düzenledi. Eylem sırasında bazı vatandaşlar maske takarken, bazıları ise çeşitli sloganların yazılı olduğu pankartlar taşıdı. Gösterinin en dikkat çeken anlarından biri ise bir protestocunun siyah tulum giyerek yere yatması oldu.

Basın açıklaması sırasında konuşan bir vatandaş, "Burası için diyorlar ki 9 milyon 10 milyon ceza kesilmiş. Ben evimden geçtim, arabamdan da kendi sağlığımdan da geçtim. Benim iki evladım var, bunlara bir zarar geldiği zaman Ceyport bunun hesabını nasıl verecek? İlla bir anne veya baba bu ülkede katil mi olsun? Bu çocuklar kolay mı doğuyor?" diyerek tepki gösterdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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