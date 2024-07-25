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Şanlıurfa'da şehit olan polis memurları için mevlit okutuldu

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çözüm sürecinin bitmesine neden olan olayda şehit olan 2 polis memuru için Ceylanpınar Ulu Cami'de mevlit okutuldu. Şehit polisler Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Programa, İlçe Emniyet Müdür Vekili Dursun Soner, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı İlker Bilim, emniyet teşkilatında görevli polis memurları ve vatandaşlar katıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çözüm sürecinin bitmesine neden olan olayda şehit olan 2 polis memuru için mevlit okutuldu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memurları Feyyaz Yumuşak ve Okan Açar, çözüm sürecinin devam ettiği 22 Temmuz 2015 tarihinde Bahçelievler Mahallesindeki bir apartman dairesinde uyurken terör örgütü PKK mensupları tarafından şehit edildi.

Çözüm sürecinin sona ermesinde önemli bir rol oynayan olayda şehit olan polis memurları, 9 yıl geçmesine rağmen unutulmadı. Şehit polis memurları için Ceylanpınar Ulu Camide mevlit okutuldu. Programa, İlçe Emniyet Müdür Vekili Dursun Soner, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı İlker Bilim, emniyet teşkilatında görevli polis memurları ve vatandaşlar katıldı. Şehit polisler Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Programa katılan vatandaşlara İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ikramda bulunuldu.

Mevlide katılan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bülent Çelik, polis memurlarına rahmet dilerken Kıbrıs Gazisi Ahmet Adıgüzel ise bu gün bile çağırsalar, vatan için şehit olmaya gideceğini belirtti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ceylanpınar Şanlıurfa Jandarma Cami 3.Sayfa Haberler

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