Ceylanpınar'da Yeni Emniyet Müdürü İbrahim Sakallı Atandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde görev süresi tamamlanan eski Emniyet Müdürü Arkın Aydın'ın yerine İbrahim Sakallı atandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde görev süresi tamamlanan eski Emniyet Müdürü Arkın Aydın'ın yerine İbrahim Sakallı atandı. Aralarında İstanbul ve Bursa gibi metropol şehirlerin de bulunduğu birkaç ilde çeşitli emniyet birimlerinde çalıştı.

İbrahim Sakallı kimdir

1978 yılında Isparta doğan Sakallı 2001 yılında meslek hayatına başladı. İstanbul, Erzurum, Çanakkale ve Bursa'da değişik birimlerde çalıştı. Son olarak Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan Sakallı'nın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA