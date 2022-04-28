Ceylanpınar'da yağmur sürprizi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ceylanpınar'da yağmur sürprizi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uzun bir aradan sonra etkili olan yağmur yağışı vatandaşların yüzünü güldürdü.
ŞANLIURFA (İHA) - Ceylanpınar'da yağmur sürprizi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uzun bir aradan sonra etkili olan yağmur yağışı vatandaşların yüzünü güldürdü.
Ceylanpınar ilçesinde akşam saatlerinde yağmur yağışı etkili oldu. Uzun bir aradan sonra etkili olan yağış, ilçede yüzleri güldürdü.
Vatandaşlar, yağmur yağışının sürpriz yağışının devamını diledi.
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan - 3. Sayfa