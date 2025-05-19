Ceylanpınar'da Tır Devrildi, Buğday Yol Kenarına Saçıldı

Ceylanpınar'da Tır Devrildi, Buğday Yol Kenarına Saçıldı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen buğday yüklü tırdan dökülen buğday yol kenarına saçıldı. Sürücü hafif yaralandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde devrilen tırdaki buğday yolun kenarına saçıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ile Viranşehir ilçesi karayolu üzerinde bulunan Beyazkule mevkisinde meydana geldi. Salahattin Ç.'nin kullandığı 33 DP 346 plakalı buğday yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü kazadan hafif yaralı olarak kurtulurken tırdaki buğday yolun kenarına döküldü. Olay yerine giden jandarma ve polis ekipleri, çevrede önlem aldıktan sonra kaza yapan araç çekiciye yüklenerek kaldırıldı. Yere dökülen buğday ise sürücünün yakınları tarafından toplanarak kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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