Ceylanpınar'da Tır Devrildi, Buğday Yol Kenarına Saçıldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde devrilen tırdaki buğday yolun kenarına saçıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ile Viranşehir ilçesi karayolu üzerinde bulunan Beyazkule mevkisinde meydana geldi. Salahattin Ç.'nin kullandığı 33 DP 346 plakalı buğday yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü kazadan hafif yaralı olarak kurtulurken tırdaki buğday yolun kenarına döküldü. Olay yerine giden jandarma ve polis ekipleri, çevrede önlem aldıktan sonra kaza yapan araç çekiciye yüklenerek kaldırıldı. Yere dökülen buğday ise sürücünün yakınları tarafından toplanarak kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA