Ceylanpınar'da 3 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Cumhuriyet Mahallesinde yapılan uygulama sonucu ilçede "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen Y.Y. isimli gözaltına alındı. Zanlı, adli makamlarca tutuklanarak Viranşehir Cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA