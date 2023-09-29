Ceylanpınar'da 1 Kilo 550 Gram Esrar Ele Geçirildi
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 550 gram esrar ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 1 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, aramada 1 kilo 550 gram esrar ile tüfek, hassas terazi ve esrar öğütme makinesi ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa