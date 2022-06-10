Çeyizleri istenen kadın eşi tarafından ateşe verildi - Haberler

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Hathras kentinde bulunan Chinta Garhi köyünde kan donduran bir olay yaşandı. Geçen yıl Mayıs ayında evlenen 20 yaşındaki kadın, eşinin ve eşinin ailesi tarafından çeyizleri istendiği gerekçesiyle canlı canlı yakıldı.

AİLESİ, İŞKENCE GÖRDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ

Polis tarafından yapılan açıklamada, şüpheli eş ve ailenin iddialar üzerine gözaltına alındığı bildirildi. Genç kadının babası Hiralal Singh, kayınpederinin kızından sürekli büyük miktarlarda para talep ettiğini ve bu nedenle kızına işkence yaptığını öne sürdü. Polis, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

BİR KİŞİNİN DE ÇEYİZ YÜZÜNDEN PARMAĞI KESİLMİŞTİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa