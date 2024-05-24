Ceyhan Devlet Hastanesi Sağanak Yağış Sebebiyle Su Bastı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle devlet hastanesini su bastı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bir anda bastıran sağanak yağış etrafı adeta göle çevirdi. Ceyhan Devlet Hastanesi'nin acil bölümünü ve otoparkını sağanak yağış nedeniyle su bastı. Ekipler tarafından hastanede su tahliye edilmeye başladı. - ADANA