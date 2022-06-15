Ceyhan'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bin 35 adet sentetik ecza hap, 57.75 gram metamfetamin maddesi, 27.70 gram eroin maddesi, 161.41 gram esrar maddesi, 0.86 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. - ADANA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa