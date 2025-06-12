Ceyhan'da Silahlı Saldırı: 33 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti, İki Şüpheli Yakalandı

Ceyhan'da Silahlı Saldırı: 33 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti, İki Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, aracına binmekte olan Barış Yılmaz, maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Yılmaz, hastanede kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheliler R.Ü. ve A.A. kısa sürede yakalandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 33 yaşındaki şahsı, aracına binmek üzereyken öldüren maskeli 2 şüpheli yakalandı.

Olay, gece ilçeye bağlı Namık Kemal Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir fırında çalıştığı öğrenilen Barış Yılmaz, otomobiline binmek üzereyken kimliği meçhul kar maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Yılmaz, ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla ilçede devlet hastanesine kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelilerin tespit edilip yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüphelilerin R.Ü (26) ile yabancı uyruklu A.A. (24) olduğu belirlendi. Polis şüphelilerin saklandığı adresi belirleyip baskın yaparak 2 şüpheliyi yakaladı. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerle, ölen şahıs arasından yaşanan bir alışveriş nedeniyle küfürleşme yaşandığı öğrenildi. Şüphelilerin de intikam almak için eylemi gerçekleştirdikleri iddia edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hindistan'da düşen uçağın enkazından ilk bilanço! 204 cansız bedene ulaşıldı

Hindistan'da düşen uçağın enkazından ilk bilanço
Hindistan'daki uçak kazasında 2 kişi kurtuldu

Hindistan'daki faciada mucize! Düşen uçaktan böyle çıktı
İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı

İsrail'in alıkoyduğu 2 Türk aktivistten günler sonra beklenen haber
Muğla tarihinde bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı

Resmen bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmzayı atması an meselesi! İşte Dzeko'nun yeni takımı

İmzayı atması an meselesi! İşte Dzeko'nun yeni takımı
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu

Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor

Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor
Hindistan'daki kaza sonrası Boeing hisseleri çakıldı

Uçak kazası sonrası ünlü firmanın hisseleri bir anda çakıldı
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
Acun Ilıcalı'nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı! Yok artık dedirtti

Acun Ilıcalı'nın fişini bakın kim çekmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.