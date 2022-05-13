Son dakika haberi! Ceyhan'da köpek saldırısında 1 kişi öldü - Haberler

CEYHAN, ADANA (İHA) - Ceyhan'da köpek saldırısında 1 kişi öldü

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde 6 Mayıs günü sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Oktay Tokmak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, İnönü mahallesi sebze hali kavşağında kendisine ait fotoğrafçı dükkanının önünde durduğu esnada Oktay Tokmak sürü halinde gezen sokak hayvanlarının saldırısı sonucu yere düşerek beyin kanaması geçirdi. Tokmak yapılan tüm müdahalelere rahmet yaşam savaşını kaybederek vefat etti.

Sokak köpeği yoldan geçenlere ve orada iş yeri olanlara saldırmış, iki kişi de çeşitli yerlerinden ısırılarak yaralanırken Oktay Tokmak isimli vatandaş kendi iş yerinin önünden kaçarken düşerek yaralanması sonucu beyin kanaması geçirmiş ve Adana Balcalı Hastanesine kaldırılmıştır.

Bir haftadır makinaya bağlı olarak yaşayan Oktay Tokmak bugün vefat etti.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa