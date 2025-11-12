Haberler

Ceyhan'da Doğa Yürüyüşünde Düşen Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Ceyhan ilçesinde aileyle birlikte Yılankale'ye çıkan 9 yaşındaki kız çocuğu, kayalıkta dengesini kaybederek düştü. Ekipler tarafından sedyeyle taşınarak ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ailesiyle birlikte Yılankale'ye çıkarken düşerek ayağı kıılan 9 yaşındaki çocuk, ekipler tarafından sedyeyle 1 kilometre taşınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde tarihi Yılankale'de meydana geldi. Ailesiyle birlikte doğa yürüyüşüne çıkan E.E. (9) isimli kız çocuğu, kayalık bölgeden geçerken dengesini kaybederek düştü. Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri ile kurtarma çalışması başlatıldı. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve ayağının kırıldığı belirlenen çocuk, yaklaşık 1 kilometrelik patika yolda sedyeyle taşınarak ambulansa bindirildi. Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti

Duayen sanatçı doğum gününde hayata veda etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir kural daha! Burkayı zorunlu hale getirdiler

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir karar daha
Barcelona'dan Osimhen bombası! Hazırladıkları rapor bile belli

Barcelona'dan Osimhen bombası
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Süreci yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Bolu Belediyesi 3 günlük milli yas ilan etti! Tüm etkinlikler iptal edildi

Bu ilde belediye 3 günlük milli yas ilan etti
Sarıyer'deki 480 milyon lira değerindeki 2 villanın usulsüz olarak 'İmamoğlu İnşaat' şirketine devredildiği iddiası

İBB iddianamesinden 2 adet villa da çıktı! Değerleri dudak uçuklattı
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
57 gündür tutuklu bulunan emekli Albay Orkun Özeller tahliye edildi

Mahkeme emekli Albay Orkun Özeller için kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.