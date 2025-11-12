Ceyhan'da Doğa Yürüyüşünde Düşen Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ailesiyle birlikte Yılankale'ye çıkarken düşerek ayağı kıılan 9 yaşındaki çocuk, ekipler tarafından sedyeyle 1 kilometre taşınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde tarihi Yılankale'de meydana geldi. Ailesiyle birlikte doğa yürüyüşüne çıkan E.E. (9) isimli kız çocuğu, kayalık bölgeden geçerken dengesini kaybederek düştü. Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri ile kurtarma çalışması başlatıldı. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve ayağının kırıldığı belirlenen çocuk, yaklaşık 1 kilometrelik patika yolda sedyeyle taşınarak ambulansa bindirildi. Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADANA