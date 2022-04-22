Ceyda Yüksel davasında tanık zorla getirilecek

İZMİR (İHA) - İzmir'de Ceyda Yüksel'in, kendisine ait evde cam kesilerinden dolayı hayatını kaybetmesi nedeniyle Serkan Dindar'ın yargılandığı davada tanık olarak dinlenecek S.S.'nin zorla getirilmesine karar verildi.

İzmir'de 20 Ağustos 2020'de gerçekleşen olayda Ceyda Yüksel, Serkan Dindar'ın Bornova ilçesi Barbaros Mahallesindeki evinde ölü bulunurken, sağlık ekipleri Yüksel'in vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan cam kesilerinden dolayı hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan ve 400 promil alkollü olduğu tespit edilen Serkan Dindar tutuklandı.

Vücudundaki cam kesileri nedeniyle ölü bulunan Ceyda Yüksel'in katil zanlısı olduğu iddia edilen Serkan Dindar hakkında "kasten öldürme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamalarıyla açılan davaya devam edildi.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Serkan Dindar, Ceyda Yüksel'in annesi Filiz Demiral ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumuna yazılan yazıya cevap geldiğini, dava konusu olayla ilgili olarak sanığın ellerindeki yara izlerinin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulundan rapor alınması gerektiği hususun yer aldığını belirtti.

Daha sonra söz alan müşteki avukatları hiçbir celseye katılmayan tanık S.S.'nin dinlenmesini ve sanık hakkında Adli Tıp Kurumundan yeniden rapor alınmasını, sanıktan S.S.'ye attığı tehdit içerikli olduğu iddia edilen mesajların sorulmasını talep etti.

Söz verilen tutuklu sanık Serkan Dindar, Ceyda Yüksel'in tanık S.S.'ye kendilerine uyuşturucu madde getirmesi için 100 lira verdiğini, S.S.'nin gelmemesi üzerine de mesajı attığını, tanıktan bu hususun sorulabileceğini söyledi. Suçsuz olduğunu savunan Dindar, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumundan yeniden rapor alınması talebini reddederken, tanık S.S.'nin zorla getirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa