Çevreyi rahatsız eden şahıslar kendilerini uyaran polislere saldırdıİSTANBUL Kadıköy Moda sahilinde önceki gün yüksek sesle müzik dinleyip çevreyi rahatsız ettikleri için kendilerini uyaran ve kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere saldıran 4 şüpheli ortalığı birbirine kattı.

Çevreyi rahatsız eden şahıslar kendilerini uyaran polislere saldırdı

İSTANBUL Kadıköy Moda sahilinde önceki gün yüksek sesle müzik dinleyip çevreyi rahatsız ettikleri için kendilerini uyaran ve kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere saldıran 4 şüpheli ortalığı birbirine kattı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polisin boğazına sarılıp saldırmaya kalkışan şüpheliler gözaltına alındı. Bir polis havaya uyarı ateşi açmak zorunda kaldı. Olayda bir polisin sağ el tarak kemiği kırıldı. Şüphelilerden birinin "Pkk propagandası yapmak" suçundan, diğerinin ise "Resmi belgede sahtecilik"ten sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, önceki akşam saat 19.00 sıralarında Kadıköy ilçesine bağlı Moda sahilinde meydana geldi. İddialara göre polisler, çevreyi rahatsız ettikleri için uyardıkları ve kimlik kontrolü yapmak istedikleri bir grubun önce sözlü ardından da fiziki saldırısına uğradı. O anlar cep telefonlarının kameralarına yansıdı.

"Bölücü Terör Örgütü PKK Propagandası Yapmak"tan suç kaydı

Ardından olay fiziki saldırıya dönüşünce polisler havaya üç el uyarı ateşi açtı. Polis memuru M. K.'nın saldırıda sağ el tarak kemiği kırıldı. Polisleri tahrik eden, onlara saldıran ve "Bizi gözaltına alamazsınız" diye bağırarak çevrede bulunan insanları da galeyana getirmeye çabalayan ve polislere saldıran şehir magandaları kaçmaya çalıştı. Yaşanan kısa süreli kovalamacada polislere saldıran Seyithan G. (19), Barış G. (25), Cahit K. ve İdris A. isimli dört kişi, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği Polisleri tarafından "Görevli Memura Mukavemet" suçundan ötürü yakalanarak gözaltına alındı. Magandalar gözaltına alındıktan sonra polis aracından da kaçmaya çalıştı. Seyithan G.'nin "Bölücü Terör Örgütü PKK Propagandası Yapmak"tan suçundan, Cahit K.'nın ise "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan kaydının olduğu ifade edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.