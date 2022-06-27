Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Bundan sonrası için de önlemleri tüm ilgili kurumlarca alıyoruz. Önümüzdeki saatler kritik! Lütfen her zamankinden daha dikkatli olalım." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa