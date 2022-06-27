Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Bundan sonrası için de önlemleri tüm ilgili kurumlarca alıyoruz. - Haberler

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Bundan sonrası için de önlemleri tüm ilgili kurumlarca alıyoruz.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 'Bundan sonrası için de önlemleri tüm ilgili kurumlarca alıyoruz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Bundan sonrası için de önlemleri tüm ilgili kurumlarca alıyoruz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Bundan sonrası için de önlemleri tüm ilgili kurumlarca alıyoruz. Önümüzdeki saatler kritik! Lütfen her zamankinden daha dikkatli olalım." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İklim Değişikliği Murat Kurum 3. Sayfa Haberler

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