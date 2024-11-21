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Çevre Bakanlığı'ndan Dolandırıcılık Uyarısı

Çevre Bakanlığı'ndan Dolandırıcılık Uyarısı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bakanlık adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı. Dolandırıcılık tespit edilen şahıslar hakkında hukuki işlemler başlatılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bakanlığın adını kullanarak menfaat sağlayan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Bakanlık yetkilileri ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü personelinin adını kullanarak dolandırıcılık girişimlerinin tespit edildiğini bildiren Bakanlık, sahte işlem yapanlar hakkında hukuki ve cezai işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız idarecilerinin ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz personelinin isimleri kullanılarak menfaat temin etme amacıyla sahte işlemler yapıldığı görülmektedir. Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen tüm işler elektronik ortamda, şeffaf ve güvenli bir şekilde yürütülmekte olup, mağduriyet yaşanmaması adına; elektronik ortamda yürütülmeyen, menfaat temin etme amaçlı sahte işlemlere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Bu tür sahte işlemler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler yapılmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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