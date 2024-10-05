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Ceviz Toplama Alanında İki Kişi Düşerek Yaralandı

Ceviz Toplama Alanında İki Kişi Düşerek Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ceviz toplamak için ağaçlara çıkan amca ve yeğeni, düşerek yaralandı. Olay sonrası jandarma soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda ceviz ağacından düşen amca ve yeğeni yaralandı.

Olay, İnegöl'ün kırsal Alibeyköy mahallesinde bir bahçede, birer saat ara ile meydana geldi. Aytekin K. (51) amcası Yıldırım K.(64) ile birlikte bahçeye giderek ceviz toplamak istedi. İlk olarak saat 11.30 sıralarında Aytekin K. ağaca çıkarak ceviz toplamaya başladı. O sırada dengesini kaybeden adam yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 saat sonra amcası düştü

Yeğeninin düşmesinin ardından amca Yıldırım K.(64), aynı ağaca çıkarak ceviz toplamaya başladı. Saat 12.30 sıralarında da amca, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Yaralanan adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olaylarla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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